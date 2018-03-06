أمريكا تتحدى الصين بتقديم 533 مليون دولار لدول أفريقية

كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن قرار الولايات المتحدة بتقديم مساعدات تزيد عن 533 مليون دولار لضحايا الصراعات والجفاف في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان ودول بغرب ووسط أفريقيا مجاورة لبحيرة تشاد.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أعلن تيلرسون ذلك في كلمة بولاية فرجينيا قبيل توجهه في جولة إلى أفريقيا تستمر أسبوعا تشمل عددا من الدول.

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وقال الوزير إن الولايات المتحدة ساعدت في إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية في أفريقيا

وقارن تيلرسون بين جهود الولايات المتحدة تجاه القارة وتلك التي تقوم بها الصين، موضحا أن المساعي الأمريكية تهدف إلى الترويج "للنمو المستدام" بينما وصف الاستثمارات الصينية في القارة بأنها "تشجع على الاعتماد على الغير".

وكانت الصين أعلنت مؤخرا تخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير لتعزيز الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى.

وتابع تيلرسون "الاستثمارات الصينية لديها إمكانات معالجة الفجوة في البنية التحتية بأفريقيا لكن نهجها أدى إلى زيادة الديون وإلى قلة الوظائف، إن وجدت، في معظم البلدان".

وأتم تيلرسون "عندما نجمع ذلك إلى الضغوط السياسية والمالية فإن هذا يعرض للخطر الموارد الطبيعية الأفريقية واستقرارها الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل".