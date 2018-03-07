ظريف لنتنياهو: احتلال أرض الآخرين لن يكون مستداما

موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء يوم الثلاثاء، إنه "بالرغم من ادعاءات نتنياهو، فالواقع هو أن وجود احتلال هو سبب معظم المصائب في منطقتنا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، يوم الثلاثاء، خلال خطابه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن أن إيران تنقل جيشها إلى سوريا لتكون قادرة على ضرب إسرائيل مباشرة.
مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران تبني إمبراطورية عدائية في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن، وأن مساعيها جارية لتشييد مصانع صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بحصول هذا الأمر.
Despite Netanyahu’s claims, the fact is that illegal occupation lies at the heart of most of the calamities in our region. Historically, occupying another’s land has never been sustainable. This occupation, too —and the apartheid system that perpetuates it-- will not last long.— Javad Zarif (@JZarif) ٦ مارس، ٢٠١٨
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