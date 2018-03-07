ظريف لنتنياهو: احتلال أرض الآخرين لن يكون مستداما

أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إيران، أن احتلال أرض الآخرين لن يستمر، مشيرا إلى أن إسرائيل هي سبب مشاكل المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء يوم الثلاثاء، إنه "بالرغم من ادعاءات نتنياهو، فالواقع هو أن وجود احتلال هو سبب معظم المصائب في منطقتنا".

© REUTERS/ BRIAN SNYDER نتنياهو: علينا أن نوقف إيران وسوف نوقفها

وأضاف: "لكن تاريخيا احتلال أرض الأخرين لن يكون مستداما، وهذا الاحتلال ونظام الفصل العنصري لن يستمر طويلا أيضا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، يوم الثلاثاء، خلال خطابه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن أن إيران تنقل جيشها إلى سوريا لتكون قادرة على ضرب إسرائيل مباشرة.

مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران تبني إمبراطورية عدائية في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن، وأن مساعيها جارية لتشييد مصانع صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بحصول هذا الأمر.