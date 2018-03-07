أمريكا تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب اغتيال كيم جونغ نام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كوريا الشمالية لاستخدام أسلحة كيماوية (غاز الأعصاب، في إكس) في اغتيال كيم جونغ نام، شقيق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في شباط/ فبراير عام 2017.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: "هذه العقوبات هي مكملة للعقوبات الحالية الشاملة في الولايات المتحدة، الموجهة ضد الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في السجل الفدرالي 5 آذار/مارس 2018 بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا".

© REUTERS/ KYODO هذا هو المبلغ الذي تقاضته إحدى المتورطات في اغتيال كيم جونغ نام

وأضاف البيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية لارتكاب جريمة قتل، وهذا هو مظهر من مظاهر عدم احترام للقواعد العامة الموجهة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، ويظهر مرة أخرى الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية، ويؤكد أننا لا نسمح لنفسنا تحمل أي نوع من برنامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية".

وأوضح البيان، أن الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير بموجب القانون الأمريكي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991.

وكان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي قد اغتيل في المطار في ماليزيا، عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيماوي المحظور على وجهه.