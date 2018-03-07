استقالة المستشار الاقتصادي لترامب والأخير يرد بقوة

من ناحيته، رد الرئيس الامريكى دونالد ترامب على نبأ استقالة مستشاره الاقتصادي في حسابه على "تويتر"، بأنه "سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادى جديد".
وأضاف، أن "كثير من الناس يريدون هذه الوظيفة — سوف نختار بحكمة".
وتقول وسائل إعلام أمريكية، إن استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس تأتي على وقع خلاف حول رسوم جمركية يعتزم الرئيس ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.
Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job — will choose wisely!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2018
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