الصين تدعو الكوريتين إلى "اغتنام الفرصة"

دعت الصين الكوريتين إلى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج، الثلاثاء، بالإعلان عن قمة ثنائية بينهما قريبا، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، إنها ترحب بـ"النتيجة الإيجابية" للزيارة التي قام بها وفد كوري جنوبي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ والتقى خلالها الزعيم كيم جونغ أون.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسين العلاقات مع الجنوب

وأضافت الخارجية الصينية في بيانها "نأمل أن تطبق كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفاقهما هذا بصدق وأن تواصلا جهودهما الرامية إلى المصالحة والتعاون".

وشدد المتحدث باسم وزارة في البيان على أن "الصين مستعدة لأن تواصل أداء دورها في سبيل تحقيق هذه الغاية"، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلنت سيؤول أن الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي اتفقا أن يلتقيا نهاية نيسان/أبريل في قمة تاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدة أن بيونغ يانغ مستعدة لأن تعلق تجاربها النووية والصاروخية وأن تبحث مع واشنطن موضوع نزع سلاحها النووي.