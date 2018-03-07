أذربيجان: تصفية إرهابيين كانوا يخططون لشن أعمال إرهابية في البلاد

أعلن جهاز الأمن الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، عن تصفية إرهابيين خلال عملية خاصة في شمال البلاد، كانوا يخططون لشن أعمال إرهابية في البلاد.

© Sputnik. Alexei Druzhinin أذربيجان تقرر استرداد "يريفان"

موسكو-. وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الأذربيجاني في بيان: "نتيجة للأنشطة التنفيذية، تم تحديد ما يسمى أعضاء من الجماعة الإرهابية "خاتشمازسكي" بقيادة المواطن الأذربيجاني صابر أرولا أوغلو ماميدوف".

وأشار البيان إلى أن يوم 6 آذار/مارس الجاري، قام ناشطون من جماعة مامادوف وتارلان أوغلو ساليموف، بالتخطيط لشن هجوم في البلاد، وخلال عمليات المداهمة جرى إطلاق للنار متبادل هذا وحيدت القوات الخاصة الإرهابيين.

هذا وقد تم العثور في مكان الإرهابيين على عبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.