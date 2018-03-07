الرئيس الكازخستاني يعزي نظيره الروسي بضحايا تحطم طائرة "آن-26" في سوريا

قدم الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف، التعازي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضحايا تحطم الطائرة الروسية من طراز"أنطونوف-26" في سوريا أثناء هبوطها في مطار حميميم في سوريا.

© Sputnik. Michael Voskresensky نزارباييف وبوتين يؤكدان على أهمية مؤتمر سوتشي في تسوية الأزمة السورية

موسكو-. وجاء في نص البرقية: "نقاسمكم الخسارة التي لا يمكن تعويضها، باسمي وباسم الشعب الكازاخستاني، أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعازي والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس، أن طائرة نقل روسية من طراز "أنطونوف-26" تحطمت أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا. ووفق المعطيات، فإن 33 راكباً و6 أعضاء من الطاقم، كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم. من بينهم 27 ضابطاً، منهم ضابط برتبة لواء، إضافة إلى ضباط صف وعسكريين.