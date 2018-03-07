تركيا تطالب أمريكا بوقف عبور المقاتلين الأكراد من منبج إلى عفرين

قالت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، إن على الولايات المتحدة وقف مرور المسلحين الأكراد من منبج إلى عفرين في سوريا.

أنقرة- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مؤتمر صحفي: "ننتظر من حلفائنا التدخل لمنع انتقال مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى عفرين"، وأضاف: "تركيا منعت تحول مدينة عفرين السورية إلى جبال قنديل ثانية معقل ثان لحزب العمال الكردستاني".

وبخصوص الغوطة الشرقية، قال متحدث الرئاسة التركية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث الوضع في الغوطة الشرقية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اليوم، مؤكدا أن تركيا تعمل على زيادة هدنة الساعات الخمس يوميا في الغوطة إلى 24 ساعة.

وأضاف: "أود التأكيد أننا حشدنا كل الإمكانيات من أجل تحقيق نتائج ملموسة بشأن تقديم المعونة الإنسانية في إطار تحركاتنا، فضلاً عن الأنشطة الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية التركية".