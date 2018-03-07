رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: موسكو وطهران ستتعاونان في إعادة إعمار سوريا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن موسكو وطهران ستتعاونان في إعادة إعمار سوريا.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky الشركات الروسية تحصل على أقصى قدر من المزايا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

موسكو- سبوتنيك وأشار بروجردي إلى أن "إيران وروسيا تتعاونان بشكل استراتيجي أمنيا وسياسيا وعسكريا وسيضاف لهذا التعاون إعادة إعمار سوريا ".

وتابع "هناك تعاون كبير بين موسكو وطهران بما يخص الأمن القومي لكلا البلدين، ولدينا غرفة عمليات مشتركة بما يخص سوريا والعراق"، مشيرا إلى أن "أجهزة الاستخبارات للدولتين لديهم تعاون قوي، وسيتم إنشاء لجنة إعلامية مشتركة قريبا بين البلدين".

وأوضح بروجردي "الجلسة القادمة بين إيران وتركيا وروسيا سيكون لها تأثير كبير في هذه المرحلة وهي ليست الجلسة الأولى من نوعها"، متابعا "كان هناك تعاون جدي بين إيران تركيا والعراق لإفشال المؤامرة الأمريكية لتقسيم العراق وفصل إقليم كردستان".

وعن تأثير الوجود الإيراني في سوريا على إسرائيل، قال بروجردي "الكيان الإسرائيلي كيان محتل ويرمي ادعاءاته ضد الآخرين"، متابعا "أعلنا في السابق أن حضورنا في سوريا حضور استشاري وليس عسكري".

وأضاف "على إسرائيل أن تعلم أن زمن اعتداءاتها على سوريا انتهى. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم أن عقوباتها لن تؤثر على إيران ولا على روسيا".