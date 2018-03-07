ماي: العلاقات مع السعودية أنقذت أرواح بريطانيين

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان يصل إلى لندن في زيارة رسمية (فيديو+صور)

وقالت ردا على سؤال من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض: "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى بريطانيا، في ثاني زيارة له خارج البلاد، منذ توليه ولاية العهد، بعدما أنهى زيارته الأولى إلى مصر، وسيسافر بعدها متجها إلى الولايات المتحدة.