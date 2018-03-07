التحالف الدولي يرفض اتهامات الأمم المتحدة في مقتل 150 شخصا جراء قصف الرقة

أعلن ناطق باسم التحالف الدولي برئاسة واشنطن، أنه يرفض اتهامات الأمم المتحدة في مقتل 150 شخصا جراء غارة، وقعت يوم 20 مارس/ آذار 2017 القرب من مدرسة في الرقة السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الناطق لوكالة "سبوتنيك"، إن "الضربة الجوية التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة وقعت مساء 20 مارس/ آذار 2017، واستنادا إلى المعطيات، بما في ذلك شريط الفيديو، فنحن لا نملك معطيات مؤكدة بان الضربة أدت إلى ضحايا بين المدنيين".