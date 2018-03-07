الكنيست يصادق على قانون سحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس الشرقية

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء، 7مارس/ آذار، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، في حال ارتكبوا اعتداءات تشكل مساسا بأمن إسرائيل.

© REUTERS/ AMMAR AWAD نائب عربي في الكنيست يوضح حقيقة دعوة غاباي للانفصال عن الفلسطينيين

القدس — سبوتنيك . أفادت هيئة البث، "فقد صادق على المشروع 64 عضوا وعارضه 18 آخرون، حيث تقدم بهذا القانون المسمى "خرق الأمانة لدولة إسرائيل" النائب عن حزب الليكود ".

ووصف رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة للأحزاب العربية النائب يوسف جبارين، في بيان، قانون الكنيست الإسرائيلي بالعنصري والفاشي وأنه يستهدف المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال جبارين إن "هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".