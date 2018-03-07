أردوغان وروحاني يتفقان على تسريع الجهود لوقف إطلاق النار في سوريا

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني على تفعيل قرار وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية في سوريا، وإيصال المساعدات للمدنيين.

أنطاكيا — سبوتنيك. نقلت قناة "أن تي في" اليوم الأربعاء، أن "أردوغان وروحاني اتفقا (خلال اتصال هاتفي) على تسريع الجهود المبذولة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بهدف إيصال المساعدات".