مقتل 218 مدنيا وجرح 651 آخرين منذ بدء العملية التركية في عفرين

تسببت العملية العسكرية التركية المتواصلة في مدينة عفرين السورية منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي بمقتل وجرح قرابة 900 مدني أغلبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير العديد من البنى التحتية والخدمية في المنطقة.

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ذكر مدير مشفى عفرين الدكتور خليل صبري في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن "المشفى يستقبل بشكل يومي شهداء مدنيين وجرحى جراء العدوان الذي تشنه القوات التركية والمجموعات الإرهابية التابعة لها على المدينة والقرى المحيطة بها حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 218 شهيدا و651 جريحا جميعهم من المدنيين."

وذكرت "سانا" أن القوات التركية وعدد من التنظيمات الإرهابية التابعة لها تشن هجوما على مدينة عفرين والقرى المحيطة بها تسبب بدمار كبير بالبنى التحتية والمنازل وتهجير آلاف المدنيين خارج قراهم ومنازلهم إضافة إلى مقتل وإصابة المئات بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مراسل "سانا" بأن تركيا واصلت اليوم انتهاكها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 عبر قصفها بمختلف أنواع الأسلحة المنازل في بلدة جنديرس ما تسبب بإصابة امرأتين ووقوع دمار كبير في المنازل.

ولفت المراسل نقلا عن مصدر طبي إلى أن "المصابتين اللتين تبلغان من العمر 19 عاما و45 عاما نقلتا إلى أحد مشافي عفرين وأن وضعهما الصحي مستقر وتتلقيان العلاج اللازم"، مبينا أن "العدوان التركي على قرية مسكة فوقاني تسبب أيضا بإلحاق دمار كبيرة بممتلكات المدنيين ومنازلهم". على حد تعبير الوكالة السورية.

وختمت بالقول: القوات التركية والمجموعات الإرهابية التابعة لها صعدت أمس من عدوانها على القرى التابعة لناحية المعبطلي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المنازل ومقتل مدنيين أحدهما في الـ 75 من عمره إضافة إلى جرح مدني آخر في الـ86 من عمره.