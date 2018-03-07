كوريا الشمالية تبعث "رسالة خاصة" إلى ترامب

يتوجه مستشار رئيس كوريا الجنوبية لشؤون الأمن الوطني، جونغ وي-يونغ، ورئيس وكالة الاستخبارات سوه هون، إلى الولايات المتحدة لإيصال رسالة خاصة من زعيم كوريا الشمالية إلى دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يجتمع المندوبان مع الرئيس الأمريكي ترامب لشرح نتائج لقائهما مع كيم جونغ أون، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

ومن المنتظر أن يتم توجيه الدعوة لترامب من أجل إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية، خلال الزيارة التي تستمر يومين.

ومن المنتظر أن يلتقي المستشار جونغ مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض هربرت مكماستر، فيما يجتمع رئيس الوكالة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل بومبيو.

وقال المستشار جونغ، إن الزعيم الكوري الشمالي أكد على التزامه بنزع السلاح النووي وإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة، موضحا أنه سيسلم رسالة خاصة من كوريا الشمالية إلى أمريكا.