البنتاغون يشعر بـ"إحباط" بعد إعلان بوتين عن الأسلحة الروسية الجديدة

واشنطن — سبوتنيك. وقال رود في جلسة اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "نحن على علم بتطور الأسلحة الروسية ونحن قلقون بشأن بعض التغييرات في العقيدة العسكرية الروسية وبرنامج التدريبات العسكرية، لكننا نشعر بخيبة أمل، لأن الرئيس الروسي قرر تقديمها بالضبط، كما يراها".

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وأضاف، أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في وقت سابق، إنه خلال إلقاء بوتين لكلمته، لوحظ عرض محاكاة على الكمبيوتر لصواريخ متجهة إلى الأراضي الأمريكية، على حد زعمه.

وكان الرئيس روسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة يصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.

وذكر بوتين أن 80 صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات، و102 صاروخا باليستيا يطلق من الغواصات، فضلا عن 3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري" دخلت إلى الخدمة في القوات الإستراتيجية النووية الروسية.