طيران الهند تعلن عن خط جوي مع إسرائيل يمر بالأجواء السعودية

أعلنت شركة طيران الهند، الأربعاء، عن إطلاق خطها الملاحي الجديد الذي ستسير عليه رحلاتها بين نيودلهي وتل أبيب نهاية شهر مارس/آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستخدم طائرات شركة الهند المجال الجوي السعودي للمرور إلى إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم طيران الهند، أن الشركة حصلت على تصريح وجدول زمني لرحلاتها إلى تل أبيب من المديرية العامة للطيران الهندي.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich وزير إسرائيلي: نتمنى موافقة السعودية لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

وأضاف أن "وقت الرحلة بحسب المديرية العامة سيكون 7 ساعات و5 دقائق، وبالتالي نعتقد أننا سنحلق في المجال الجوي السعودي"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت الشركة في بيانها للإعلام، أن استخدام الأجواء السعودية سيساعد على اختصار زمن الرحلة بشكل كبير.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق، أن السعودية وافقت على السماح لشركة طيران الهند بالتحليق عبر مجالها الجوي في رحلاتها من وإلى إسرائيل. إلا أن إعلان الأربعاء هو أول تأكيد رسمي من شركة طيران الهند بشأن تشغيل الخط الجديد بعد أسابيع من التكهنات.

يذكر أن السعودية لا تعترف بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية بينهما. ولم يصدر عنها أي تصريحات أو بيانات رسمية حول استخدام مجالها الجوي في الرحلات بين الهند وإسرائيل.