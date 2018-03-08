طيران الهند تعلن عن خط جوي مع إسرائيل يمر بالأجواء السعودية

وصرح المتحدث باسم طيران الهند، أن الشركة حصلت على تصريح وجدول زمني لرحلاتها إلى تل أبيب من المديرية العامة للطيران الهندي.
وأفادت الشركة في بيانها للإعلام، أن استخدام الأجواء السعودية سيساعد على اختصار زمن الرحلة بشكل كبير.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق، أن السعودية وافقت على السماح لشركة طيران الهند بالتحليق عبر مجالها الجوي في رحلاتها من وإلى إسرائيل. إلا أن إعلان الأربعاء هو أول تأكيد رسمي من شركة طيران الهند بشأن تشغيل الخط الجديد بعد أسابيع من التكهنات.
يذكر أن السعودية لا تعترف بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية بينهما. ولم يصدر عنها أي تصريحات أو بيانات رسمية حول استخدام مجالها الجوي في الرحلات بين الهند وإسرائيل.
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