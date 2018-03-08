الخارجية الأمريكية: لقاء لافروف غير موجود على جدول أعمال تيلرسون في أثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ليس موجدوا حتى الآن على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

واشنطن — سبوتنيك. ووفقا للخارجية، يتضمن برنامج تيلرسون اليوم الخميس، اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير خارجية أثيوبيا، وكذلك مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي واجتماع مع موظفي السفارة الأمريكية.

© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN روسيا ترد على الخارجية الأمريكية بشأن لقاء لافروف وتيلرسون

ولم تستبعد الوزارة أن يحدث تغيير على جدول أعمال الوزير خلال الزيارة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، فى وقت سابق، أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية ريكس تيلرسون في أثيوبيا.

ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أعلنت، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن الجانب الأمريكي لم يتلق "أية دعوة أو طلب بشأن ذلك".

وردت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الجانب الروسي أرسل يوم 2 آذار/مارس، طلبا لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ولكن لم يستلم أي رد.