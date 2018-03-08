الصين تعلق على الانتخابات الرئاسية في روسيا

ترى الصين أن الشعب الروسي سيصوت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل صحيح كما في المرة السابقة.

بكين — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يى في مؤتمر صحفي سنوي: إن"الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية بالنسبة لروسيا وللشعب الروسي، وقد لاحظنا أن الرئيس فلاديمير بوتين، ساعد في تحقيق إنفراجة هامة في تطور روسيا وحصل على دعم وتأييد الشعب".

وأضاف الوزير، "نحن على قناعة بأن الشعب الروسي سيتخذ القرار الصائب مرة أخرى".

وأكد الوزير الصيني، أن "الشعب الروسي قادر على تحمل أى ضغط".

وختم وانغ حديثه، بأن "الصين تتمنى كل التوفيق لروسيا وشعبها".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس عام 2018.

ويتنافس على هذا المنصب ثمانية مرشحين- سيرغي بابورين (عن الاتحاد الشعبي الروسي) ورجل الأعمال بافل غرودينين [عن الحزب الشيوعي الروسي]، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي [عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي] والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل) والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين (عن "شيوعيو روسيا")، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو)، وغريغوري يافلينسكي (عن حزب "يابلوكو" الليبرالي). وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع.