الصين: الحرب التجارية مع واشنطن ليست مطلوبة

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الحرب التجارية بين بلاده و الولايات المتحدة الأميركية ليست مطلوبة ، لكن في حال وقوعها ستتخذ الإجراءات الضرورية، مشيرا إلى ان بكين ما زالت تأمل بحل التناقضات القائمة من خلال الحوار البناء.

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بكين —. وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي:ان" التاريخ يشهد على ان الحروب التجارية لم تحل المشاكل، وخاصة في سياق العولمة الحديثة، مشيرا إلى انه ليس فقط بادئ الحرب سوف يعانى، وأيضا البلاد المستهدفة بهذه الحرب".

وأضاف الوزير: أن " الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية في حالة وقوع حرب تجارية".

وشدد وانغ يي على أن مصالح الولايات المتحدة والصين باعتبارها الاقتصاد الأول والثاني في العالم متشابكة بعمق ويجب أن تأخذ الأطراف في الحسبان مصالح ليس فقط شعوبها ، ولكن أيضا رفاهية العالم أجمع.

وقال وزير الخارجية الصيني: "مازلنا نأمل في ان نجلس ونجري حوارا هادئا وبناء كشريكين متساوين ونجد حلا يفيد الجميع".