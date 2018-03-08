مفاوضات جديدة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

وبدأت المفاوضات بين الطرفين اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن أول اجتماع رفيع المستوى لإبرام اتفاقية التدابير الخاصة، يشارك فيه مسؤولو الخارجية والدفاع من البلدين، حسب يونهاب

ويلتقى الوفدان خلال 3 أيام لمدة 6 مرات للتفاوض، وجرت مفاوضات سابقة بين الطرفين 10 مرات منذ 2013.

وتتفاوض أمريكا وكوريا الجنوبية لتوقيع الاتفاقية العاشرة، بعد توقيع التاسعة عام 2014.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية إن حكومته تسعى لكي تؤدي المفاوضات بين البلدين لتمركز مستقل للقوات الأمريكية، ولرضاء البرلمان والشعب.