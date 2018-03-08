الجيش التركي يعلن تحييد 3055 إرهابيا في عفرين

أعلن الجيش التركي اليوم الخميس 8 مارس/ آذار تحييد 3055 إرهابيا، منذ بدء عملية "غصن الزيتون" بعفرين السورية.

sputnik تركيا تطالب أمريكا بوقف عبور المقاتلين الأكراد من منبج إلى عفرين

قالت رئاسة الأركان التركية في بيان اليوم، إن قوات الجيش التركي تواصل عملياتها في عفرين ضد التنظيمات الإرهابية، حسب الأناضول

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم وصل إلى 3055.

وتشن القوات المسلحة التركية عملية عسكرين في عفرين السورية ضد التنظيمات الإرهابية منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.