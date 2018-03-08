سريلانكا ترفع حظر التجول مؤقتا في بلدة شهدت عنفا طائفيا

قالت السلطات السريلانكية، اليوم الخميس، إنها سترفع مؤقتا حظر التجول في بلدة كاندي بعد أعمال عنف قام بها بوذيون ضد الأقلية المسلمة.

© RIA Novosti. Mikhail Fomichev سبب الحظر الروسي على استيراد الشاي من سريلانكا

وذكر الجيش السريلانكي أن الهدوء ساد منطقة كاندي الليلة الماضية وفي وقت مبكر اليوم الخميس. وقال الميجر جنرال روكمان دياس القائد العسكري في المنطقة "الموقف يتحسن ولم يتم الإبلاغ عن حوادث عنف كبيرة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية".

وأضاف أن من المرجح إعادة فرض حظر التجول في المساء.

وكان بوذيون قد هاجموا مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في البلدة الواقعة بوسط البلاد منذ نشبت مشاجرة بين أفراد الطائفتين في مطلع الأسبوع مما دفع الرئيس مايثريبالا سيريسينا إلى فرض حالة الطوارئ.

وتزايدت التوترات الطائفية في سريلانكا خلال العام الأخير مع اتهام جماعات بوذية متشددة المسلمين بإجبار الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية، وهو ما ينفيه المسلمون.

(رويترز)