تيلرسون: على الدول الأفريقية أن تنظر في شروط الاستثمارات الصينية عن كثب

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الدول الأفريقية إلى دراسة شروط الاستثمارات الصينية، معتبرا نموذج الاستثمار الصيني لا يفضي إلى الكثير من الفرص.

© Sputnik. Alexey Filippov الصين تبني أطول برج أفريقي في دولة عربية

القاهرة — سبوتنيك. وقال تيلرسون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في أديس أبابا اليوم الخميس، "لا نحاول أن نبعد الاستثمارات الصينية في أفريقيا لأنها تحتاجها، ولكن يتعين على الدول الأفريقية أن تنظر في شروط تلك الاستثمارات الصينية عن كثب"، موضحا "شاهدنا نموذج الاستثمار الصيني وهو لا يفضي إلى الكثير من استحداث الفرص ولا القدرات التدريبية، لتمكن المواطنين الأفارقة من المساهمة في مستقبل بلادهم".

وأكد "نرحب بمساهمة الصين، لكن نأمل أن تحترم سيادة الدول التي تضع استثماراتها فيها".

يتبع…