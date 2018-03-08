غابرييل لن يشارك في الحكومة الألمانية الجديدة

أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أنه لن يشارك في الحكومة الألمانية الجديدة.

© REUTERS/ CARLOS JASSO انطلاق مشاورات أولية لتشكيل الحكومة الألمانية بقيادة ميركل

موسكو-. وكتب غابرييل على حسابه في "تويتر": "لن أشارك في الحكومة الجديدة"، وأشار الى أن الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي — الديمقراطي في ألمانيا، أندريس ناليس، قد أبلغه بذلك اليوم.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن تم الاتفاق ضمن الائتلاف على أن الحزب الاشتراكي — الديمقراطي الألماني سيحظى بحق تعيين وزير الخارجية.

هذا وجرت في ألمانيا في نهاية شهر أيلول/سبتمبر في العام الماضي انتخابات برلمانية، وتم بعدها تشكيل الائتلافات، وقد عرض المشاركون في المباحثات مشروع الائتلافات يوم أمس,