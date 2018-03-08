تركيا تطالب السويد باعتقال القيادي الكردي صالح مسلم

© AFP 2018/ ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي: سنلاحق صالح مسلم أينما ذهب وسنقوم بفعل ما يلزم

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في تصريح نقلته قناة "هابر ترك" اليوم الخميس، إن "مسلم موجود الآن في السويد، وتركيا طالبت السلطات السويدية باعتقاله مؤقتا".

وكانت تركيا منذ أيام، قد طالبت السلطات الألمانية بتوقيف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني صالح مسلم، وترحيله إلى تركيا بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من الداخلية التركية، وقبل ذلك طالبت أنقرة التشيك بضرورة تسليم مسلم، لكن المحكمة التشيكية أصدرت قرارا بالإفراج عنه وعدم تسليمه للسلطات التركية.