خامنئي: لا دخل لأمريكا وأوروبا بالوجود الإيراني في المنطقة

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن طهران لن تتفاوض بشأن وجودها في منطقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال خامنئي، خلال كلمة له اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، "تأتي الدول الأوروبية إلى طهران وتقول إنها تريد التفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة ". هذا ليس من شأنكم. إنها منطقتنا. لماذا أنت هنا؟"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية

وأضاف المرشد الإيراني أن طهران ستتحدث فحسب بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى في المنطقة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت مؤخراً مشاركة بلادها الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف من أفعال إيران في الشرق الأوسط، فيما قالت إيران إنه لا توجد صلة بين نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى ويتعرض حاليا لانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن السعودية وإسرائيل وأمريكا وراء التوترات في الشرق الأوسط.