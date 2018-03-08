أردوغان: لا يمكننا تطبيق أحكام إسلامية صدرت قبل قرون

أكد الرئيس التركي، رجب طييب أردوغان، اليوم الخميس، على ضرورة تحديث أحكام الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون.

ودعا الرئيس التركي إلى فتح باب الاجتهاد من جديد، لكي يكون الإسلام قادرا على قيادة الحياة الحديثة.

وأكد أردوغان في كلمته خلال فعالية في أنقرة ،على ضرورة تحديث أحكام الإسلام، قائلا، "لا يمكننا تطبيق أحكام صدرت قبل قرون".

يتبع…