وزيرة الدفاع الإسبانية تتهم روسيا بمحاولة "زعزعة أوروبا"

كما دعت إلى محاربة "الغوغائية والشعوبية ومواجهة أولئك الذين يريدون تقويض نجاح الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "من مسؤوليتنا حماية ما تمكنا من بناء ومقاومة كل من يهاجم النموذج الأوروبي من الخارج".
وكشفت السلطات الإسبانية، في وقا سابق، أنها تملك معلومات حول أن مصدر الرسائل التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم انفصال إقليم كاتالونيا كان من أراضي روسيا الاتحادية وفنزويلا، حيث تم رصد "مرور مشبوه "، وبالرغم من ذلك أكدوا أنهم لا يمتلكون معلومات، أن من وراء هؤلاء تقف السلطات الروسية".
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