وزيرة الدفاع الإسبانية تتهم روسيا بمحاولة "زعزعة أوروبا"

اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية، ماريا دولوريسدي كوسبيدال، روسيا بمحاولة زعزعة أوروبا، ومن وجهة نظرها فإن إحدى "أهداف" موسكو هي إسبانيا بجانب دول مثل إيطاليا وفرنسا.

© Sputnik. Michael Klimentyev الكرملين: استفتاء كاتالونيا شأن داخلي لإسبانيا

مدريد — سبوتنيك . أفادت بهذا كوسبيدال خلال مشاركتها في فعاليات حزب الشعب الأوروبي في فلينسيا، و سمت الوزيرة روسيا بـ "هذه الدولة في الشرق" التي تستغل أي مبرر "لمحاولة زعزعة" الاتحاد الأوروبي.

كما دعت إلى محاربة "الغوغائية والشعوبية ومواجهة أولئك الذين يريدون تقويض نجاح الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "من مسؤوليتنا حماية ما تمكنا من بناء ومقاومة كل من يهاجم النموذج الأوروبي من الخارج".

وكشفت السلطات الإسبانية، في وقا سابق، أنها تملك معلومات حول أن مصدر الرسائل التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم انفصال إقليم كاتالونيا كان من أراضي روسيا الاتحادية وفنزويلا، حيث تم رصد "مرور مشبوه "، وبالرغم من ذلك أكدوا أنهم لا يمتلكون معلومات، أن من وراء هؤلاء تقف السلطات الروسية".