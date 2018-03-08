واشنطن تحث أنقرة على عدم شراء صواريخ "إس-400" الروسية

دعا القائد العام لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتيس سكاباروتي، تركيا لتجنب شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" محذرا من "عواقب" هذه الخطوة.

© Sputnik. Sergey Malgavko رسالة تحذير أمريكية شديدة اللهجة لتركيا بشأن منظومة "إس-400" الروسية

موسكو — سبوتنيك . وقال الجنرال: "ليس أنا فقط، بل والأعضاء الآخرين في حكومتنا تحدثوا معهم من أجل توضيح العواقب الأخرى لهذه الخطوة"، موضحا أن إحدى العواقب هي عدم تكامل هذه المنظومات مع معايير الناتو.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

وصرح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر، بأن أنقرة وموسكو اتفقتا بشكل كامل بشأن شراء أربعة كتائب منظومات الدفاع الجوي طراز "إس- 400".

وكان المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، أكد في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، بأن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.