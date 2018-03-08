تركيا: الحكم على 25 صحفيا بالسجن لعلاقتهم بفتح الله غولن

أمرت محكمة تركية، اليوم الخميس 8 مارس / أذار، بسجن 25 صحفيا في تهم لها علاقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا ترد على منح اليونان حق اللجوء لأحد مدبري الانقلاب

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية، أن 23 صحفيا من بينهم واجهوا أحكاما تزيد عن 7 سنوات، بينما تم الحكم على الباقين بأحكام أقل، مشيرة إلى أن غالبيتهم عملوا في وسائل إعلام قريبة من الداعية الإسلامي المقيم في أمريكا فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ، رغم نفيه لتلك الاتهامات.

وتم اعتقال عشرات الآلاف عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، بينما تم فصل أكثر من مئة ألف موظف بسبب اتهامات بعلاقتهم بفتح الله غولن.