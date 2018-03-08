إيران: بيان "الرباعية العربية" بشأن الاتفاق النووي "بلا قيمة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن اللجنة الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، لا يحق لها تقرير مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.

© AP Photo/ Dmitry Lovetsky إيران: إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي بوسعنا إنتاج يورانيوم في أقل من يومين

طهران — سبوتنيك . وأضاف قاسمي، اليوم الخميس 8 مارس/ أذار في بيان: "قادة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يملكون صلاحية الحديث عن هذه الأمور"، مضيفا: "ما جاء في بيان اللجنة الرباعية العربية ليس له أي قيمة ولا يمت للمنطق بصلة".

وتابع: "كل التقارير الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أنها ملتزمة بالاتفاق وقامت بكل تعهداتها".

وكانت اللجنة الرباعية العربية أعربت، في بيان لها، أمس الأربعاء عن قلقها من جدية التزام إيران بموجب "خطة العمل الشاملة" وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي"، مؤكدة أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية أصبحت تثير الغضب.

كما أدانت اللجنة العربية التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية في شؤون دولة البحرين.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعها السابع، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتشمل اللجنة دول البحرين، السعودية، مصر، الإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتعتبر السعودية أن الاتفاق النووي ليس كافيا لردع إيران، وأن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا سيمكنها من تطوير سلاح نووي، مشيرا إلى أن السياسة الأوروبية تجاه إيران لها تبعات عكسية وتزيد من مطامع إيران في المنطقة، في حين دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات صحفية، كافة دول الخليج للحوار على كافة المستويات مشددا على ضرورة القيام بإجراءات لتدعيم الثقة.

وقال عراقجي في كلمة له في مركز "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن أن طهران تدعو دول الخليج كافة لإجراء حوار على مستويات رسمية وغير رسمية، فالحل لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار.

وتشهد العلاقات بين إيران وبعض الدول الخليجية أزمة حادة، خاصة بين طهران والرياض، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 3 يناير / كانون الثاني 2016 على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة الرياض وقنصليتها بمدينة مشهد شمالي إيران وإضرام النار فيهما.



