مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو تيلرسون لبدء حوار مع روسيا

ناشدت، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لبدء حوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد تصريحات الرئيس الروسي حول أسلحة جديدة.

© AP Photo/ Kamran Jebreili أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعون لإدخال قناة "الجزيرة" في قائمة العملاء الأجانب

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في الرسالة:

أصبح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر إلحاحًا بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 مارس، عندما ذكر عدة أنواع جديدة من الأسلحة النووية، والتي تفيد التقارير، بأن روسيا تطورها، بما في ذلك صاروخ كروز وطائرات نووية بدون طيار، وهي الآن غير مقيدة بمعاهدة "ستارت 3" وستقوض الاستقرار إذا تم نشرها".

ووقعت الرسالة من قبل السيناتور جيف ميركلي وديان فاينستين وادوارد ماركي والسيناتور المستقل بيرني ساندرز.

يذكر أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي وجهت، يوم الثلاثاء الماضي، دعوة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لإدخال قناة "الجزيرة" القطرية في قائمة العملاء الأجانب.