فوكس نيوز: زعيم كوريا الشمالية يعتزم لقاء ترامب

قالت قناة فوكس نيوز، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يوي - يونغ سيعلن عن دعوة وجهها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© REUTERS/ HENRY ROMERO تيلرسون: هناك علامات إيجابية للتفاوض مع كوريا الشمالية

وذكرت رويترز أن تصريحات تشونغ يوي — يونغ جاءت وذلك خلال إفادة في البيت الأبيض، وأضافت القناة أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام من كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأشارت إلى أن تشونغ سيعلن أيضا أن تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجرى في أبريل/نيسان كما هو مقرر.

في السياق ذاته، ذكرت قناة "سي.إن.إن" نقلا عن مصدر دبلوماسي أجنبي لم تذكر اسمه أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويذكر أن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كانت قد أعلنت أن مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ يوي-يونغ سيعلن عن "أمر هام" بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض.