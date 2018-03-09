فوكس نيوز: زعيم كوريا الشمالية يعتزم لقاء ترامب

وأشارت إلى أن تشونغ سيعلن أيضا أن تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجرى في أبريل/نيسان كما هو مقرر.
في السياق ذاته، ذكرت قناة "سي.إن.إن" نقلا عن مصدر دبلوماسي أجنبي لم تذكر اسمه أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويذكر أن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كانت قد أعلنت أن مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ يوي-يونغ سيعلن عن "أمر هام" بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض.
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