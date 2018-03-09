طيران الهند يؤكد السماح له بالتحليق فوق أجواء السعودية إلى إسرائيل

قال المتحدث باسم الطيران الهندي، إن شركته ستبدأ بتسيير رحلات جديدة من نيودلهي إلى تل أبيب ابتداء من 22 من مارس/آذار الجاري.

ونقلت شبكة " سي إن إن " الأمريكية عن المتحدث أنهم حصلوا على الإذن بالتحليق بأجواء المملكة العربية السعودية.

وقالت الشبكة إن هذه الخطوة أغضبت شركة طيران العال الإسرائيلية التي يتوجب عليها التحليق حول شبه الجزيرة العربية إلى الهند في رحلة تستغرق ثماني ساعات مقارنة بالرحلة التي ستستغرق سبع ساعات لنظيرتها الهندية باستخدام أجواء المملكة.

وبعثت العال الإسرائيلية برسالة إلى منظمة الطيران الدولية تنتقد فيها ما وصفته بـ"التمييز" الذي مارسته السلطات في السعودية، قائلة: "إن الطيران الهندي سيحظى بامتياز كبير وغير عادل فيما يتعلق بالرحلات بين إسرائيل والهند"، بحسب الشبكة.

وقال مسؤول كبير في شركة الطيران بشرط عدم الكشف عن هويته إن رحلة الخطوط الجوية الهندية ستنقل فوق عمان والسعودية والأردن للوصول إلى إسرائيل، بحسب ما نشرته صحيفة "إنديا توداي".

ويعني هذا الإذن بالتحليق فوق المملكة العربية السعودية أن شركة طيران الهند ستتخذ مسارا أقصر بين دلهي وتل أبيب في 7 ساعات و 10 دقائق، مقارنة بثماني ساعات للطيران الإسرائيلي.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإسرائيلية، جونين أوسيشكين من منظمة الطيران المدني بالمساعدة في "الحصول على أذن مساو والسماح باستخدام شركة العال للأجواء السعودية."

ويشار إلى أن سلطات الطيران المدني في كل من إسرائيل والسعودية لم ترد على طلب "سي إن إن" للتعليق على هذه الأنباء.

ويأتي هذا الإعلان من شركة طيران الهند بعد أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين يوم الاثنين، خلال زيارته للولايات المتحدة، بأن المملكة العربية السعودية قد أعطت الإذن لشركة الطيران الهندية بالتحليق فوق أراضيها في طريقها من نيودلهي إلى تل أبيب.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن الناطق باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنغار قوله، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار: "لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية".

وأضاف: "من الممكن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطة هندية أخرى، وشركتنا لا تعلم بهذا الأمر"، معرباً عن أمله "في الحصول على الموافقة قريباً". وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات المباشرة بين دلهي وتل أبيب، وأنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار.