الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستعداد لعقد لقاء بين ترامب وكيم جونغ أون

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد يرحب باستعداد عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

© AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais مسؤولون وخبراء أمريكيون يحذرون إدارة ترامب من تلاعب كوريا الشمالية بها

بروكسل — سبوتنيك . وقالت موغيريني للصحفيين: "نحن نعتبر أن استعداد ترامب للموافقة على مقترح كيم جونغ أون حول عقد قمة يمثل تطورا إيجابيا، نحن نتطلع إلى نتائج ذلك".

وقالت قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يوي يونغ سيعلن عن دعوة وجهها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن تصريحات تشونغ يوي يونغ جاءت خلال إفادة في البيت الأبيض، وأضافت القناة أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام من كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الخميس 8 مارس/ آذار، إن هناك علامات إيجابية تدفع للتفاوض مع كوريا الشمالية.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن أمنها، حسب "فرانس 24."

وأكدت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية، في حال ضمان أمنها.