سول تتوقع أن يؤدي اجتماع ترامب وكيم جونغ أون لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الجمعة، إن الرئيس مون يعتقد أن اجتماعا مرتقبا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يؤدي لتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية.

© AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais كوريا الشمالية تبعث "رسالة خاصة" إلى ترامب

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية أن كيم جونغ أون أبلغ رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونج يوي — يونج أن الاجتماع مع ترامب سيسفر عن نتائج مهمة. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

واجتمع تشونغ يوي مع كيم جونغ أون في بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وقال المتحدث إن ترامب وافق سريعا على الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية بعدما سلمه تشونج يوي دعوة شخصية في واشنطن.