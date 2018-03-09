أردوغان: عفرين تحت الحصار التركي ودخول وسط المدينة أصبح وشيكا

وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده يمكن أن تدخل إلى مركز المدينة في أي لحظة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
#عاجل | أردوغان: مدينة عفرين محاصرة الآن ومن الوارد الدخول اليها في أي لحظة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018
كما ذكر أردوغان أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم حتى الآن وصل إلى 3171 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون في عفرين"، مشيرا إلى أن أكثر من 815 كيلو مترا مربعا باتت منطقة آمنة.
#عاجل | أردوغان: وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم لغاية الآن الى 3171 إرهابياً في إطار عملية غصن الزيتون— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018
وتابع "سنطهر شمال سوريا من الجماعات الإرهابية حتى الحدود العراقية بعد إتمام عمليتي عفرين ومنبج".
وأضاف "عملية عفرين ستستمر حتى تجفيف مستنقع الإرهاب ولن نأخذ إذنا من أحد لإنهائها.
#عاجل | #أردوغان: مثلما لم نأخذ أذن أحد من أجل البدء بعملية "#غصن_الزيتون"، فإننا لن نرضخ لضغوط أحد لإنهائها pic.twitter.com/sjLGdga6SI— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018
وأوضح "اليوم نحن في عفرين وغدا سنكون في منبج، وبعد غد سنطهر شرقي الفرات حتى الحدود مع العراق من الإرهابيين".
#عاجل | أردوغان: اليوم نحن في عفرين وغدًا سنكون في منبج، وبعد غد سنطهر شرقي الفرات حتى الحدود مع العراق من الإرهابيين
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018
كما أشار أردوغان إلى أن بلاده "غير موجودة في هذه الأراضي من أجل الاحتلال إطلاقا، بل من أجل تطهيرها من الراغبين في احتلالها والمنظمات الإرهابية وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين".
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