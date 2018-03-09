أردوغان: عفرين تحت الحصار التركي ودخول وسط المدينة أصبح وشيكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، إن مدينة عفرين السورية أصبحت تحت الحصار التركي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده يمكن أن تدخل إلى مركز المدينة في أي لحظة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

#عاجل | أردوغان: مدينة عفرين محاصرة الآن ومن الوارد الدخول اليها في أي لحظة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018

​كما ذكر أردوغان أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم حتى الآن وصل إلى 3171 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون في عفرين"، مشيرا إلى أن أكثر من 815 كيلو مترا مربعا باتت منطقة آمنة.

#عاجل | أردوغان: وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم لغاية الآن الى 3171 إرهابياً في إطار عملية غصن الزيتون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018

​وتابع "سنطهر شمال سوريا من الجماعات الإرهابية حتى الحدود العراقية بعد إتمام عمليتي عفرين ومنبج".

وأضاف "عملية عفرين ستستمر حتى تجفيف مستنقع الإرهاب ولن نأخذ إذنا من أحد لإنهائها.

#عاجل | #أردوغان: مثلما لم نأخذ أذن أحد من أجل البدء بعملية "#غصن_الزيتون"، فإننا لن نرضخ لضغوط أحد لإنهائها pic.twitter.com/sjLGdga6SI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018

​وأوضح "اليوم نحن في عفرين وغدا سنكون في منبج، وبعد غد سنطهر شرقي الفرات حتى الحدود مع العراق من الإرهابيين".