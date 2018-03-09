بريطانيا ستعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاءات من رسوم جمركية أمريكية

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على دراسة فرص أي إعفاءات من رسوم جمركية توشك الولايات المتحدة على فرضها على المعادن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.