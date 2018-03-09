قائد القوات الأمريكية في أوروبا يزور إسرائيل لتفقد المناورات المشتركة بين البلدين

ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي القول إن "الجنرال الأمريكي سكاباروتي سيزور قواعد ومناطق تجري فيها المناورات، كما سيلتقي بكبار ضباط الجيش منهم قائد سلاح الجو ورئيس هيئة الاستخبارات".
وكانت بدأت، أمس الخميس، المرحلة الثانية من المناورات العسكرية، بمشاركة 4 الآف و500 جندي من الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.
وتركز هذه المرحلة على محاكاة سيناريوهات مختلفة لاعتداءات صاروخية، وفحص مدى جاهزية منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية للتصدي لها.
وقال قائد قوات الدفاع الجوي البريغادير تسفيكا حاييموفيتش، إن سيناريوهات المناورات تفحص أيضا تعامل القوات على التصدي لهجمات صاروخية تنطلق بالتزامن من جبهات متعددة.
وبدوره أكد قائد القوات الأمريكية الجنرال ريتشارد كلارك، أن المناورات "رمز للعلاقات الوثيقة القائمة بين الجيشين خاصة، وبين الدولتين عامة، ويعبر عن التزام بلاده بالحفاظ على أمن إسرائيل".
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