الأمم المتحدة ترحب بالقمة الرئاسية بين أمريكا وكوريا الشمالية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقد قمة مع كوريا الشمالية في شهر مايو/ أيار المقبل.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب: كوريا الشمالية لن تجري تجارب صاروخية في الفترة الحالية

نيويورك — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن القمة تأتي في إطار جهود نزع السلاح النووي.

وأشار المتحدث إلى أن أنطونيو غوتيريش يشجع الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه "يثني على قيادة جميع الأطراف المعنية ورؤيتها".

وأضاف أن الأمين العام يدعم الجهود التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سلميا، وفقا لقرارت مجلس الأمن.

وصرح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونغ إن يونغ إن الرئيس كيم جونغ أون مستعد للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنقاش حول نزع السلاح النووي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون.