بريطانيا تؤكد للسعودية دعمها رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أصدرت بريطانيا والمملكة العربية السعودية بيانا مشتركا في نهاية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن.

وقالت بريطانيا إنها تدعم رؤية 2030، والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.

عاجل من #لندن | #السعودية تشيد بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته#ولي_العهد_في_لندن#CrownPrinceUKhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 9, 2018

واتفق الطرفان على تنفيذ شراكة استراتيجية ومتابعتها خلال عام 2018، حسب الحساب الرسمي لصحيفة الشرق الأوسط على تويتر.

عاجل من #لندن | البيان: إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية في "رؤية 2030" بما فيها الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة#ولي_العهد_في_لندن#CrownPrinceUKhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 9, 2018

وأكد البيان أن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم لتطوير منهجيات التعليم، وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وحماية المحتوى الثقافي.

وتعهدت بريطانيا بالعمل مع السعودية لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري، كما دعمت بريطانيا الإصلاحات الأخيرة التي تخص المرأة في السعودية.

عاجل من #لندن | البيان المشترك: التأكيد على أهميّة العلاقة الدفاعيّة والأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي#ولي_العهد_في_لندن#CrownPrinceUKhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 9, 2018

وأشار البيان إلى تأكيد الطرفان على العلاقات الدفاعية الأمننية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي.

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بريطانيا، في إطار جولة خارجية له، والتقى في لندن بالملكة إليزابيث، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.