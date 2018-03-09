البيت الأبيض: ترامب لن يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية حتى تكون هناك خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن حملة الضغوط على كوريا الشمالية حققت أهدافها، مشيرة إلى أنهم لم يصلوا لمرحلة المفاوضات بعد.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يلتقي كيم جونغ أون قبل مايو المقبل

القاهرة — سبوتنيك . ولفتت الناطقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى توجد خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها الأخير حول نزع السلاح النووي.

وقالت ساندرز، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، "نحن قلنا عدة مرات أن الرئيس لن يجتمع مع رئيس كوريا الشمالية إلا إذا كان هناك خطوات ملموسة للوعود التي تقدم بها الأخير".

وأشارت "قبلنا دعوة للنقاش لكن سوف تدرس بحسب ما تم تحقيقه من تقدم"، مؤكدة "لم نصل بعد إلى مرحلة المفاوضات".

وفي سياق متصل باللقاء المرتقب للزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي، أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر أيار/ مايو المقبل.

وقال تشونغ إن يونغ: "وافق الرئيس على الاجتماع مع كيم جونغ أن قبل مايو، وسيستمر الضغط على كوريا الشمالية حتى تترجم أقوالها إلى أعمال ملموسة".

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.