ترامب يزور أمريكا الجنوبية منتصف أبريل المقبل

يجري الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، زيارة رسمية لكل من بيرو وكولومبيا في منتصف نيسان/أبريل.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ترامب يرفض التعهد بالاستجابة لطلب نتنياهو بعدم بيع مفاعلات نووية للسعودية

موسكو — سبوتنيك . وقالت الإذاعة الكولومبية "راديو كاراكول"، اليوم السبت 10 مارس/آذار، إن ترامب سيحضر قمة الأمريكيتين، التي ستعقد في العاصمة البيروفية ليما يومي 13 و 14 نيسان /أبريل، عقب ذلك سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى كولومبيا.

وأشارت الإذاعة إلى أنه يتم العمل على إعداد جدول أعمال ترامب في كولومبيا.

في سياق آخر، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن حملة الضغوط على كوريا الشمالية حققت أهدافها، مشيرة إلى أنهم لم يصلوا لمرحلة المفاوضات بعد.

لفتت الناطقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى توجد خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها الأخير حول نزع السلاح النووي.

وقالت ساندرز، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، "نحن قلنا عدة مرات أن الرئيس لن يجتمع مع رئيس كوريا الشمالية إلا إذا كان هناك خطوات ملموسة للوعود التي تقدم بها الأخير".