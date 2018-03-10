أمريكا وأستراليا تعجلان بالاتفاقية الأمنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 10 مارس/آذار، أنه ينبغي على الولايات المتحدة وأستراليا وضع اللمسات الأخيرة بسرعة على اتفاق في مجال الأمن، لكي لا تضطر واشنطن تطبيق على أستراليا الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألومنيوم.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب بمدونة صغيرة على صفحته على "التويتر":

تحدثت مع رئيس وزراء أستراليا ، مالكولم تورنبول، إنه ملتزم بعلاقة صادقة ومتبادلة، نحن نعمل بسرعة كبيرة على اتفاقية أمنية حتى لا نضطر إلى فرض رسوم على الصلب أو الألومنيوم على حليفتنا أستراليا، البلد العظيم.

Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

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وفي وقت سابق لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وذلك كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.

يشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أنهت في كانون الثاني/ يناير، الماضي مراجعة لقوانين التجارة الأمريكية خلصت إلى أن واردات الصلب والألومنيوم تهدد الأمن القومي الأمريكي، وأوصت بفرض قيود على تلك الواردات.