ترامب: نعد صفقة مع كوريا الشمالية تحمل خيرا للعالم

أعلن الرئيس الأمركي، دونالد ترامب، اليوم السبت 10 مارس/آذار، أن العمل جار لإتمام "الصفقة" مع كوريا الشمالية، وفي حال نجاحها ستعود بالنفع على العالم بأسره.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب في مدونته على تويتر:

هناك عمل جار لإتمام اتفاق مع كوريا الشمالية، وإذا أمكن تحقيقه، فسيكون أمرا جيدا للعالم، الزمان والمكان سيتم تسميته لاحقا.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب أنه قبل عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشأن اجتماع لمناقشة المشاكل بين البلدين.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

​في سياق آخر، كانت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن حملة الضغوط على كوريا الشمالية حققت أهدافها، مشيرة إلى أنهم لم يصلوا لمرحلة المفاوضات بعد.

ولفتت الناطقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى توجد خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها الأخير حول نزع السلاح النووي.