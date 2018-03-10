بوتين: لم أقرأ تغريدات ترامب أبدا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يقرأ قط تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي " التويتر".

© AFP 2018/ Ed Jones ترامب: نعد صفقة مع كوريا الشمالية تحمل خيرا للعالم

واشنطن — سبوتنيك . وقال بوتين في مقابلة مع قناة "ان.بي.سي" الأمريكية ردا على سؤال عما اذا كان قد قرأ قط مقالات ترامب على تويتر: "لا"، وأكد أيضا أن لديه صفحات في هذه الشبكة، لأن لديه "طرق أخرى للتعبير عن وجهة نظره وتنفيذ الحلول"، وقال بوتين بابتسامة:

دونالد شخص أكثر حداثة.

وحول سؤال التوضيح، ما إذا كان يعتبر الرئيس الأمريكي شخصا أكثر تنوعا، أجاب الزعيم الروسي: "ربما".

ويصدر ترامب يوميا تغريدات على موقع "تويتر" ، فضلا عن إبلاغ قرارات حكومية هامة.

في سياق متصل، أعلن بوتين، أمس الجمعة 9 مارس/آذار، إن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك.

ولم يستبعد الرئيس الروسي، في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.