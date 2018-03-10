بوتين: لم أقرأ تغريدات ترامب أبدا

دونالد شخص أكثر حداثة.
وحول سؤال التوضيح، ما إذا كان يعتبر الرئيس الأمريكي شخصا أكثر تنوعا، أجاب الزعيم الروسي: "ربما".
ويصدر ترامب يوميا تغريدات على موقع "تويتر" ، فضلا عن إبلاغ قرارات حكومية هامة.
في سياق متصل، أعلن بوتين، أمس الجمعة 9 مارس/آذار، إن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك.
ولم يستبعد الرئيس الروسي، في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.
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