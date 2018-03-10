بوتين: روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية، أن روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق على الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سؤال المراسل حول التدخلات المزعومة في انتخابات في الولايات المتحدة، "نحن نطرح عليكم مفاوضات رسمية ، وأنتم ترفضون. وماذا تريدون بعد ذلك؟ تريدوننا بأمر من الكونغرس ، بالركض وإجراء التحقيقات؟ دعونا نجلس، ونوقع اتفاقا بشأن الأمن السيبراني ونقوم بتنفيذه. وكيف تريدون أن تجري الأمور على غرار ذلك؟ ليس هناك طريق آخر في إجراء الشؤون الدولية ".

وأضاف بوتين "نحن مستعدون للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنتم ترفضون ذلك حتى الآن. دعونا نجلس على طاولة المفاوضات، ونختار ما نعتبره هاما، ونوقع على هذه الوثيقة ونقوم بتنفيذ والتحقق من ما تنص عليه على كلا الجانبين".

يذكر إن التحقيق في "تدخل" روسيا في "الانتخابات الأمريكية"، وكذلك العلاقات المزعومة لروسيا مع ترامب، والتي تم رفضها في البيت الأبيض وفي الكرملين، تجري في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي الكونغرس. وعين المدعي الخاص للتحقيق الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر. وتنفي روسيا بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.