الهند وفرنسا توقعان 15 اتفاقية في مجالات عدة بينها مواجهة الاختلالات المناخية

شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توقيع 15 اتفاقية بين البلدين، في نيودلهي، لمواجهة الاختلالات المناخية، وتعزيز الشراكة الفضائية وغيرها.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI فرنسا تكرر تهديداتها للحكومة السورية بشأن استخدام السلاح الكيميائي

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماكرون عقب التوقيع، اليوم السبت، "وقعنا 15 اتفاقية في العديد من المجالات أهمها مواجهة الاختلالات المناخية، وتعزيز الشراكة المناخية، وفي مجال السياحة والثقافية"، متابعا "نريد تعزيز الترابط بين بلدينا ومضاعفة أعداد الطلاب الهنود في فرنسا".

وأضاف ماكرون "نريد تضافر الجهود للوصول لرؤية مشتركة حول تغير المناخ"، لافتا إلى أن "المشروعات الثنائية بين الهند وفرنسا تأتي في قلب العلاقة الدفاعية بين البلدين، وهناك روابط ثقة وسلام بين البلدين".

وأضاف ماكرون "نحن نكافح الإرهاب معا، ولدينا مساحة لتبادل الأفكار، ومكافحة التشدد عبر الإنترنت، والحد من تدفق الأموال لتمويله"، متابعا "جزء من العالم يجب أن نعزز استقراره، خاصة المنطقة حول المحيط الهندي".

وشدد ماكرون على أنه "لا يجب أن تهيمن دولة واحدة دون أخرى على المحيط الهندي، ويجب علينا تعزيز تعاوننا في كافة المجالات".

ووصل ماكرون إلى نيودلهي مساء أمس الجمعة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام؛ تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية، يرافقه وزير الخارجية جان إيف لو دريان، ورجال أعمال وفنانون.

وبحسب "فرانس 24" فإن "ماكرون سيوقع مع مودي اتفاقا يمنح السفن الهندية منفذا لوجستيا إلى القواعد الفرنسية في المحيط الهندي كجيبوتي، وهي منطقة يتنامى فيها نفوذ الصين ما يقلق نيودلهي".