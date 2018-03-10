أردوغان: الجيش التركي يطهر عين العرب والقامشلي ومنبج من "الإرهابيين" بعد عفرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي تمكن من "تحييد" 3213 إرهابيا في إطار عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها ضد من يصفهم بـ "الإرهابيين" في عفرين شمال غربي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وأضاف أردوغان أن القوات التركية ستقوم بتطهير عين العرب والقامشلي ومنبج من "الإرهابيين" بعد تطهير عفرين.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة مرسين جنوبي تركيا اليوم السبت، "بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية غصن الزيتون، 3213 إرهابيا، وتم تطهير 900 كيلومتر من الإرهابيين"، مشددا على أن الجيش التركي يواصل الزحف نحو مركز مدينة عفرين.

وفي سياق الشأن العفريني، قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن "الجيشين التركي والسوري الحر قد تمكنا من السيطرة على قرى قورتا وقاشا وبابق في محيط عفرين"، مؤكدة أن "الميليشيات الكردية تنسحب من القرى والبلدات التي يدخلها عناصر الجيشين التركي والسوري الحر باتجاه مركز مدينة عفرين دون الاشتباك معهم".